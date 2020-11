Kanye West votou no único candidato em quem confia: Kanye West

God is so good Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. — ye (@kanyewest) November 3, 2020

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Kanye West votou pela primeira vez nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, e foi em si mesmo. O rapper e estilista partilhou várias imagens e vídeos do momento do voto no twitter, e revelou como teve que escrever o seu nome no boletim. Isto porque o seu nome só é reconhecido oficialmente em alguns estados.West tweetou que estava a "votar pela primeira vez na minha vida no presidente dos Estados Unidos, e é em alguém em que realmente confio... eu". O voto foi entregue em Cody, Wyoming.O rapper de 43 anos não surge no boletim de estados chave como a Flórida, Pensilvânia ou Michigan. Contudo, instruiu os seus seguidores a escreverem o seu nome na folha.Kim Kardashian, a mulher de West, parece não apoiar a sua corrida à presidência. Não o apoiou publicamente e no twitter, publicou números telefónicos para eleitores partilhados por Kamala Harris, que disputa a vice-presidência ao lado de Biden.West foi uma das celebridades que apoiou Trump. Porém, lançou a sua campanha pela Casa Branca em julho, com declarações erráticas que suscitaram preocupações relacionadas com a sua saúde mental. Em 2018, West disse que sofria de doença bipolar.O rapper investiu 6.7 milhões de dólares na sua campanha presidencial. Num vídeo de campanha recente, defendeu os valores da religião e da família.