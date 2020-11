Metade dos eleitores dos EUA acreditam que é mais importante conter o novo coronavírus mesmo se afetar a economia, segundo uma sondagem da Edison Research.Segundo a Reuters, só dois em cada dez eleitores a nível nacional indicou que a Covid-19 era o assunto que mais importava no momento de escolher o presidente. Contudo, as pessoas revelaram uma grande preocupação com a pandemia, que já matou mais de 230 mil pessoas nos EUA.Quatro em cada dez eleitores pensam que os esforços de Trump para travar o vírus estão a correr "muito mal". Em estados-chave como a Flórida e a Carolina do Norte, cinco em cada dez eleitores disseram que a resposta nacional à pandemia estava a correr "um pouco ou muito mal".Seis em cada dez disseram que a pandemia lhes tinha criado uma dificuldade financeira moderada. Sete em cada dez consideraram que usar uma máscara em público era uma "responsabilidade de saúde pública", com os restantes três em dez a considerarem-no uma escolha pessoal.A sondagem foi feita através de entrevistas cara a cara com eleitores no dia das eleições, em assembleias de voto antecipado e em entrevistas telefónicas com pessoas que votaram por correio.Outros assuntos que preocupavam os eleitores eram a economia, desigualdades raciais, crime e segurança e políticas de saúde.