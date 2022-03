Quem era o operador de câmara da Fox News morto na Ucrânia?

Morreu Pierre Zakrzewski, operador de câmara da Fox News, morreu enquanto trabalhava na Ucrânia. A morte foi confirmada pelo canal norte-americano, através de uma carta enviada aos funcionários.







"É com grande tristeza e de coração pesado que partilhamos a notícia esta manhã sobre o nosso querido operador de câmara Pierre Zakrzewski", lê-se na missiva.Encontrava-se com o correspondente da Fox News Benjamin Hall quando o veículo em que ambos seguiam foi atingido. Hall encontra-se hospitalizado."Pierre era um repórter de guerra que cobriu quase todas as histórias internacionais para a Fox News do Iraque ao Afeganistão, à Síria, durante o seu longo trabalho connosco", indica a Fox. "A sua paixão e talento como jornalista não tinham par. Baseado em Londres, Pierre trabalhava na Ucrânia desde fevereiro.""Pierre era uma constante em toda a nossa cobertura internacional. Eu, como tantos outros, sempre senti uma sensação extra de confiança quando chegava à cena e o via de câmara na mão", afirmou Jay Wallace, presidente e editor executivo da Fox News. "O legado do seu espírito positivo, energia sem fronteiras e olho para a história vai continuar."Pierre Zakrzewski deixa a mulher, Michelle.