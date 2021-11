Kyle Rittenhouse ilibado de todas as acusações

O júri ilibou Kyle Rittenhouse, o adolescente que matou dois manifestantes nos protestos anti-racismo na cidade de Kenosha, dos cinco crimes de que estava acusado. O júri de 12 elementos aceitou a alegação de que o jovem atingiu em "legítima defesa". A acusação tinha pedido pena perpétua por homicídio qualificado.



O jovem, de 18 anos, chorou quando ouviu o veredicto, tendo abraçado o seu advogado. Durante o julgamento, o procurador disse que as lágrimas de Rittenhouse nunca foram de arrependimento pelas suas vítimas, mas sim por estar na situação de acusado de homicídio. O governador do estado enviou meio milhar de elementos da Guarda Nacional para junto do tribunal onde decorreu a leitura da decisão, antecipando possíveis confrontos.



Rittenhouse assassinou a tiro Joseph Rosenbaum, de 36 anos, e Anthony Huber, de 26, tendo ainda disparado contra Gaige Grosskreutz, 28, tendo-lhe acertado no braço.