Homem detido depois de confrontar um polícia com uma faca em Downing Street

A polícia britânica prendeu um homem armado com uma faca que confrontou dois polícias da guarda do Ministério da Defesa, perto da resistência oficial do primeiro-ministro, Boris Johnson.