Chefe do governo talibã está escolhido. Quem é Mullah Baradar?

Mullah Baradar é um co-fundadores dos talibã e chefe do gabinete polóítico do grupo extremista. Reconhecimento internacional do novo governo do Afeganistão será prova de fogo para manter o poder no país, tentando contrariar a crise económica e a oposição interna.