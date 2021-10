Capturado o maior traficante de droga da Colômbia

O maior traficante de droga da Colômbia foi capturado no sábado. Dairo Antonio Úsuga, mais conhecido por Otoniel, foi apanhado depois de uma operação conjunta do exército, força aérea e da polícia colombiana.



O governo anunciou o pagamento de 687 mil euros a quem tivesse informações sobre o paradeiro do barão da droga. Já os EUA tinha uma recompensa de 4,2 milhões de euros pela sua captura.



O próprio presidente da Colômbia, Iván Duque, disse na televisão tratar-se do "maior golpe contra o tráfico de droga neste século". Uma detenção apenas comparada à de Pablo Escolar nos anos 1990, acrescentou.