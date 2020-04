Xi, o Grande Propagandista ao seu dispor

ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de abril de 2020.

Os amigos são para as ocasiões", escreveu no Twitter Zhang Jun, o embaixador chinês junto das Nações Unidas. E acrescentou: "Faremos tudo o que pudermos para ajudar outros países a lutar contra a Covid-19." A mão amiga chinesa está convosco: esta é a nova linguagem do spin internacional chinês. Depois de muitas críticas à forma como subestimou o vírus e depois os números, a China de Xi Jinping procura um melhor papel na crise do coronavírus. Em março, quando um comboio partiu de Yiwu em direção a Madrid contendo 110 mil máscaras, a propaganda oficial chamou-lhe um "ponto de viragem" na luta contra a doença do outro lado do mundo e na construção de uma nova "rota da seda da saúde" – ainda que, como fez notar a The Economist, o valor da ajuda não passasse os 50 mil dólares. A China tem-se desdobrado em esforços de ajuda aos países mais afetados, enviando equipas, equipamento e fazendo sempre, a par e passo, a publicitação de cada ação: tudo é documentado, filmado e difundido.