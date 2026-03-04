Sábado – Pense por si

04 de março de 2026 às 22:50

Trump dá nota 15 em 10 à prestação dos EUA na guerra com o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta quarta-feira, na Casa Branca que os Estados Unidos merecem a nota “15 em 10” pela atuação na guerra com o Irão, sublinhando que estão a ser feitos “enormes progressos”.

