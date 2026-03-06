Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Confirmada pena máxima para português por matar quatro pessoas em casamento em Espanha

Lusa 08:37
As mais lidas

Micael da Silva Montoya atropelou mortalmente, em 2022, quatro convidados num casamento em Madrd.

O Tribunal Superior de Justiça de Madrid confirmou a pena máxima para o português Micael da Silva Montoya por atropelar mortalmente em 2022 quatro convidados num casamento em Torrejón de Ardoz (Madrid), informou esta sexta-feira a agência Efe.

Tribunal Superior de Justiça de Madrid
Tribunal Superior de Justiça de Madrid Europa Press via AP

O tribunal ratificou as duas penas de prisão perpétua e os 126 anos de prisão impostos, escreveu a agência de notícias espanhola, que teve acesso à sentença.

O tribunal rejeitou os recursos apresentados contra a decisão do tribunal, que condenou o homem por quatro crimes de homicídio e nove tentativas de homicídio - causou um total de nove feridos - após atropelar vários convidados que se encontravam à porta do restaurante El Rancho, onde se celebrava o casamento em 06 de novembro de 2022.

Micael da Silva, conhecido como "o português", foi condenado a duas penas de prisão permanente, reavaliada periodicamente, uma condenação prevista no Código Penal espanhol que pode traduzir-se, na prática, numa prisão perpétua se nunca for alterada pelos juízes nas sucessivas reavaliações.

Também lhe foi imposta uma indemnização às vítimas de mais de 1,3 milhões de euros, sendo o Consorcio de Compensación de Seguros responsável civil.

Os magistrados confirmam agora essa condenação e rejeitam, em primeiro lugar, o recurso do arguido, que alegava violação do direito à presunção de inocência e questionava a avaliação das provas realizadas pelo júri. Afirmam que o recurso pretende "impor a sua avaliação das provas em relação àquela que foi efetuada" corretamente.

Os juízes argumentam que o português levou a cabo um ataque "surpreendente e repentino, impossível de prever pelas vítimas", que estavam indefesas, e após o qual o arguido fugiu sem prestar assistência.

"A multiplicidade de provas diretas e indícios existentes no processo e a sua combinação temporal, espacial e lógica permitem sustentar a conclusão do júri como prevalente sobre as alternativas propostas", acrescentam os magistrados ao argumentar que o veredicto do júri e a sentença estavam bem fundamentados.

Os magistrados também rejeitam o recurso do Ministério Público para agravar as penas impostas pelas tentativas de homicídio, decidindo que o cálculo é legalmente adequado.

Na acusação do Ministério Público, lia-se que o arguido, com antecedentes penais, foi à festa de um casamento em Torrejón de Ardoz, com dois filhos e dois sobrinhos, tendo protagonizado um incidente dentro do restaurante, pelo que o grupo foi convidado a abandonar o local, já na madrugada de 06 de novembro de 2022.

A discussão continuou fora do restaurante e foi então, segundo o Ministério Público, que o acusado se dirigiu ao carro que tinha estacionado nas imediações e "acelerou o motor, sabendo da presença das pessoas ali concentradas".

"Com total vontade de causar-lhes a morte ou assumindo a possibilidade de que isso acontecesse, atropelou várias delas", lê-se no documento.

No atropelamento morreram uma mulher de 66 anos, dois homens, de 68 e 37, e um menor, de 17 anos, todos espanhóis.

Micael da Silva foi julgado por um júri popular, que o declarou culpado em 03 de junho.

Siga-nos no .    

Artigos Relacionados
Tópicos Condenação a pena de prisão Condenação Condenada Prisão Espanha Torrejón de Ardoz El Rancho Madrid Consorcio de Compensacion de Seguros
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Confirmada pena máxima para português por matar quatro pessoas em casamento em Espanha