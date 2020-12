Quatro mortos e um ferido em explosão no Reino Unido

Quatro pessoas morreram e outra ficou ferida após uma grande explosão numa estação de tratamento de águas residuais de Bristol, no sul de Inglaterra, revelou hoje a polícia.

As vítimas mortais são três funcionários e um trabalhador externo, disse o inspetor-chefe Mark Runacres, da polícia de Avon e Somerset, numa conferência de imprensa no local.

A gravidade dos ferimentos da quinta vítima não é conhecida, mas o responsável pela investigação ao acidente indicou que não corre perigo de vida.

Adiantou que a explosão aconteceu num silo onde são armazenados sólidos orgânicos antes de serem tratados, pelo que o caso "não está a ser tratado como um incidente terrorista".

Os serviços de emergência, incluindo várias corporações de bombeiros e ambulâncias, foram chamados pelas 11:20 da manhã, após uma explosão de um camião tanque.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse, através da rede social Twitter, estar "profundamente triste" com o sucedido e manifestou solidariedade com as famílias das vítimas.