Como a covid-19 mudou a vida que conhecíamos em poucas semanas

No dia 1 de janeiro de 2020, quando o mundo recebia uma nova década, as autoridades chinesas de Wuhan fecharam um mercado que vendia animais vivos na cidade de 11 milhões de habitantes após suspeitas de que uma nova "pneumonia viral" que tinha afetado 27 pessoas tivesse tido origem naquele local.Os resultados preliminares de laboratório apontavam para um novo coronavírus. Vinte dias depois, tinha-se espalhado a três outros países.Para a maioria das pessoas, escreve a Reuters, era um pequeno problema de saúde que acontecia a meio mundo de distância.Quase um ano depois, mudou drasticamente a vida das pessoas. Quase toda a população foi de alguma forma afetada: as pessoas ficaram doentes, perderam familiares e empregos, ficaram confinadas em casa e tiveram que se habituar a toda uma nova forma de trabalhar, passar o tempo e interagir.Numa tentativa de controlar a propagação do novo coronavírus, em março e abril, foram muitos os países que começaram a impor restrições. Pouco tempo depois, em transportes, farmácias e lojas começaram a surgir barreiras de acrílico e as máscaras passaram a ser uma coisa comum no dia-a-dia de cada um.As ruas esvaziaram-se enquanto as pessoas eram obrigadas a permanecer em casa. As visitas à rua deixaram de ser o normal e apenas visitas ao supermercado e às farmácias tiravam as pessoas das quatro paredes de casa.As imagens chocantes dos médicos na fila da frente do combate à covid-19 passaram a ser comuns. E com fatos, luvas, máscaras e viseiras, os profissionais de saúde tornaram-se numa visão familiar para os internados que tentam combater o vírus.

Ao passar a primeira vaga da pandemia, vários países mostraram confiança no controlo da doença. Mas poucos meses depois, as nações lutam contra uma segunda e terceira vagas, ainda maiores que a primeira.



Em dezembro de 2020, quase 1,5 milhões de pessoas morreram em todo o mundo devido ao novo coronavírus e cerca de 63 milhões já foram infetadas.

Com o ano a terminar, as vacinas parecem estar muito perto e trazem esperança de um possível regresso à normalidade. Em Portugal, espera-se que a primeira fase de vacinação acontça entre janeiro e fevereiro, podendo estender-se até abril no pior dos cenários.