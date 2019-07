Quatro jovens acusados por ataque a casal lésbico em Londres

Os quatro adolescentes que protagonizaram o ataque a um casal lésbico num autocarro em Londres foram acusados esta quinta-feira por um crime de ódio agravado, segundo um comunicado feito pela Policia Metropolitana de Londres. Os menores vão ser julgados pelo ataque homofóbico a partir de dia 21 de agosto.

Dois dos jovens (com 16 e 15 anos) foram também acusados de manipulação de bens roubados e outro, de 16 anos, de posse de canábis. O quarto jovem tem 17 anos.

No dia 29 de maio deste ano, Melania Geymonat e a namorada, Chris, foram atacadas num autocarro em Londres por quatro jovens com idades entre os 15 e os 17 anos. Segundo a publicação que Melania publicou no Facebook, o casal foi perseguido, humilhado e agredido pelos menores. A acompanhar o texto em que Geymonat descreve o acontecimento, aparece uma fotografia de ambas, Melania e Chris, no local da agressão com ferimentos na cara e as roupas cobertas de sangue.