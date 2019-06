Casal lésbico agredido por quatro homens por recusar beijar-se

De repente, o autocarro parou, a polícia estava lá e eu estava a sangrar. As nossas coisas também foram roubadas. Ainda não sei se o meu nariz está partido e ainda não fui capaz de regressar ao trabalho", confessou.

As mulheres foram encaminhadas para o hospital e a Polícia Metropolitana de Londres está a investigar o caso.



O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, reagiu ao caso, classificando-o como "absolutamente chocante". Corbyn apelou à solidariedade "com toda a comunidade LGBT por tudo o que enfrentam simplesmente por serem eles mesmos".





Absolutely shocking. We must not, and will not, accept this homophobic and misogynist violence in our society. Solidarity to Melania and Chris, and to all in the LGBT+ community for everything they endure for simply being who they are.https://t.co/C4t7lxrr0M