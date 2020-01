Em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa, banco de que a empresária angolana Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada. Foi a 15 de novembro de 2017 que o presidente de Angola, João Lourenço, anunciou a exoneração do conselho de administração da petrolífera angolana. Isabel dos Santos tinha sido escolhida para o cargo pelo pai, José Eduardo dos Santos , quando este liderava os destinos de Luanda. A liderança da empresa, que começou a junho de 2016, é uma das passagens mais polémicas de uma mega-investigação internacional, na qual participaram o Expresso e a SIC , que ajuda a reconstruir o caminho que levou a filha do ex-presidente angolano a tornar-se a mulher mais rica de África.Segundo documentos revelados Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), no dia seguinte ao anúncio da saída de Isabel dos Santos, ou seja, 16 de novembro, a conta da petrolífera no Eurobic tinha 57,4 milhões de dólares (52 milhões de euros). Ao final do dia, o salto era negativo em 451 mil dólares (cerca de 407 mil euros). Depois de emitido um crédito com um valor um pouco acima do saldo a descoberto, no dia 17, só ficaram na conta cerca de 309 dólares (270 euros).Ao longo de dia 16, estão registadas três transferências: uma primeira de 38 milhões de dólares, depois uma de 15 milhões e, finalmente, uma de quatro milhões de dólares. As três saídas de dinheiro tiveram o mesmo destino: uma conta bancária no Emirates NBD, no Dubai, titulada pela Matter Business Consulting DMCC. Segundo o Expresso, a companhia offshore é controlada por um dos advogados de Isabel dos Santos, Jorge Brito Pereira, e gerida pelo seu braço-direito, Mário Leite da Silva. A justiça angolana abriu um inquérito crime por suspeitas da transferência de maior valor ter sido ordenada já depois da empresária e do administrador financeiro Sarju Raikundalia terem sido exonerados por decreto presidencial.No total, as suspeitas indicam que Isabel dos Santos, enquanto presidente da Sonangol, terá transferido 115 milhões de dólares (mais de 100 milhões de euros) para a referida empresa no Dubai. Estas transferências estariam relacionadas com um contrato de prestação de serviços efetuado entre a petrolífera e a Matter Business Solutions, por ações de consultadoria. Todos os envolvidos negam qualquer irregularidade, ainda que existam suspeitas que esses serviços tenham sido mesmo prestados.Além de Jorge Brito Pereira e de Mário Leite da Silva, a estrutura da empresa incluía Paula Oliveira, amiga próxima de Isabel dos Santos, que a indicou para administradora não executiva da NOS. A empresária assumiu a totalidade do capital da Matter Business, da mesma maneira que pagou as despesas de constituição da sociedade criada em 2016.A investigação do consórcio indica, porém, que tais despesas foram pagas por uma empresa de Isabel dos Santos. Tanto Paula Oliveira como Jorge Brito Pereira terão assinado os contratos, representando a Matter Business, com a Sonangol Limited, uma subsidiaria da empresa angolana no Reino Unido.Um desses contratos terá sido assinado cinco dias antes da exoneração da Isabel dos Santos e será ele que explica a transferência dos mais de 50 milhões de dólares transferidos para a empresa no Dubai. Porém, avança o Expresso, a Sonangol Limited (Sonangol UK) foi representada nesse ato por Maria Jacinto de Sousa Rodrigues, suposta presidente executiva da sociedade que, porém, não estava sequer nos quadros diretivos da empresa.As supostas irregularidades de Isabel dos Santos na presidência da Sonangol foram denunciadas, numa conferência de imprensa, pelo seu sucessor, Carlos Saturnino. Os serviços de segurança da petrolífera analisaram emails internos e os metadados de ficheiros para perceber o que tinha acontecido com os pagamentos de última hora. Dessa análise resulta a conclusão que a maior parte das faturas foram criadas a 16 de novembro, no mesmo dia que seguiram para o Eurobic através de Sarju Raikundalia.O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação analisou, ao longo de vários meses, 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018. Durante a investigação, foram identificadas mais de 400 empresas (e respetivas subsidiárias) a que Isabel dos Santos esteve ligada nas últimas três décadas, incluindo 155 sociedades portuguesas e 99 angolanas.