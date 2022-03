Putin convida voluntários do Médio Oriente a combaterem na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta sexta-feira que quer que voluntários a lutarem contra as forças ucranianas, dando luz verde a 16 mil voluntários no Médio Oriente preparados para combater ao lado de forças russas na região de Donbass e no resto da Ucrânia. Os números foram avançados em reunião do Conselho de Segurança pelo Ministério da Defesa russo.