Netanyahu aceita convite para integrar Conselho de Paz de Trump

Lusa 07:49
Conselho de Paz foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada por mais de dois anos de guerra entre Israel e o Hamas.

O primeiro-ministro israelita aceitou o convite do Presidente dos Estados Unidos para integrar o Conselho de Paz, uma organização para trabalhar na resolução de conflitos mundiais, anunciou esta quarta-feira o gabinete do líder de Israel.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aceitou o convite do Presidente dos EUA, Donald Trump, para integrar, como membro, o Conselho de Paz", lê-se num comunicado.

O Conselho de Paz foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada por mais de dois anos de guerra entre Israel e o movimento fundamentalista palestiniano Hamas.

