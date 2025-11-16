Sábado – Pense por si

Vídeos
16 de novembro de 2025 às 18:35

Polícia parte vidros de carro durante operação anti-imigração na Carolina do Norte

Autoridades federais confirmaram, no sábado, uma onda de repressão à imigração ilegal na maior cidade do estado norte-americano da Carolina do Norte.

