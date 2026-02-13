Sábado – Pense por si

13 de fevereiro de 2026 às 07:46

“Foi um grande sucesso”: Administração Trump anuncia fim da operação anti-imigração no Minnesota

O responsável pelas políticas fronteiriças dos EUA, Tom Homan, confirmou, esta quinta-feira, o fim da operação no estado do Minnesota que levou a milhares de detenções e gerou forte polémica.

