A Commonwealth aprovou esta sexta-feira que seja o príncipe Carlos o sucessor da rainha Isabel II. A sucessão, avançada pela Sky News, foi decidida numa reunião com os chefes de estado da organização em Windsor.

No discurso proferido, na passada quinta-feira, no Palácio de Buckingham diante de 46 líderes dos 53 países que integram a Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico, sendo Moçambique uma das excepções a esse critério de adesão), a monarca disse esperar que a instituição continue a proporcionar "estabilidade" às gerações futuras e que isso é um dos seus mais "sinceros desejos".

"Desejo que decidam um dia que o príncipe de Gales possa continuar a desempenhar o importante trabalho que o meu pai começou em 1949", declarou Isabel II, de 91 anos, que ocupa a liderança da Commonwealth desde que subiu ao trono em 1952.

Este lugar não é hereditário e como tal a função não é transferida de forma automática para o primogénito e primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, em caso de morte da monarca. A decisão de quem deve ocupar o cargo é da responsabilidade dos 53 países que integram a organização.