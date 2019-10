Os duques de Cambridge – que estão numa visita oficial de quatro dias ao Paquistão – voavam de Lahore para a capital do Paquistão, Islamabad, quando trovões e relâmpagos interromperam a viagem, de acordo com repórteres a bordo. A travessia devia apenas durar 25 minutos, mas o avião foi forçado a manter-se no ar por duas horas antes de voltar para Lahore, relata a revista norte-americana People.

O correspondente da revista, Simon Perry, fez uma publicação no Twitter a dizer que estava a bordo do avião e considerou a tempestade "aterradora". E acrescenta: "Os relâmpagos pareciam estar a cair em torno da asa direita".





Phew. Landed! But in Lahore. A terrifying electrical storm hit as we tried to land at Islamabad. Lightning seemed to be crashing around the right wing. Despite the best efforts of the pilot of William and Kate’s RAF Voyager plane we couldn’t couldn’t land there.