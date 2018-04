Walter Leroy, de 83 anos, foi condenado pelo homicídio de um juiz federal em 1989.

Walter Leroy Moody Jr., de 83 anos, foi executado na quinta-feira no estado norte-americano do Alabama. O homem tornou-se assim o mais idoso condenado à morte desde que a pena foi retomada nos Estados Unidos - na década de 1970.



Executado por injecção letal, na prisão deAtmore, WalterLeroy foi condenado pelo homicídio de um juiz federal em 1989.

A execução foi inicialmente adiada, por duas horas, pelo Supremo Tribunal - que acabou por negar o recurso da defesa, que alegava que a idade e o estado de saúde de Moody podiam complicar o procedimento da injecção letal.



Segundo o Centro de Informação sobre a Pena de Morte (DPIC), o homem tornou-se o homem mais velho dos Estados Unidos a ser condenado à morte.

Moody foi o oitavo executado este ano no país e o primeiro no Alabama. Desde que o Tribunal Supremo restituiu a pena de morte de 1976, 1.473 reclusos foram executados no país, 63 dos quais naquele estado do sudeste. A pena de morte nos Estados Unidos é permitida oficialmente em 31 dos 50 estados norte-americanos.



