“Primeiro o Islão”. Mulheres não podem entrar na Universidade de Cabul

As mulheres afegãs tiveram esta terça-feira mais uma prova de que os seus direitos não estão assegurados e de que a sua reconquista será um longo e difícil caminho. Em relação ao ensino superior, os talibãs já tinham dito que as mulheres podem frequentar as aulas, desde que não dividam o mesmo espaço com homens, mas a Universidade de Cabul volta agora a dar luz vermelha às mulheres, depois de 20 anos de liberdade no ensino.

Mohammad Ashraf Ghairat, o novo reitor da universidade da capital afegã escolhido pelo governo talibã, escreveu no Twitter (numa conta entretanto eliminada) que "enquanto não estiver garantido um ambiente islâmico para todos, as mulheres não poderão estudar, nem trabalhar". E a publicação acaba com a premissa que levou ao desaparecimento dos direitos das mulheres naquele país: "Primeiro o Islão".

É nas redes sociais que têm sido comunicadas estas decisões e, a propósito dos estabelecimentos de ensino superior, o governo talibã enfrenta agora um problema de escassez de homens professores, já que nos últimos 20 anos muitas mulheres optaram pela via do ensino.