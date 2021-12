Afeganistão, onde as professoras engraxam sapatos

Zarlasht Wali, de 26 anos, é a vice-presidente da Pen Path. A Organização Não Governamental (ONG) afegã lutava, desde há 12 anos, pela abertura de escolas e bibliotecas e pela escolarização de raparigas e tem hoje 2.400 voluntários. Usava motas para distribuir livros por aldeias remotas.



Quando os talibãs chegaram ao poder, em agosto, os voluntários passaram a usar as motas que as crianças e velhos das aldeias já conheciam, mas em desfiles com cartazes: “Queremos educação”, “queremos educação para as meninas”, “As nossas irmãs primeiro”, lê-se.



Zarlahst continua a fazer o seu trabalho, mas não esconde as dificuldades: “Durante o dia ando a motivar toda a gente, tento encorajar os pais, as raparigas, mas ao fim do dia estou a chorar.” A sensação de falta de esperança pesa. As ruas, para já, não estão interditas, “podemos sair, para ir às compras, para encontros, e [os talibãs] não são tão restritos como no seu primeiro regime no que toca ao vestuário”.