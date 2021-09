Contra o negro e a favor das tradições afegãs. Eis o novo movimento #DoNotTouchMyClothes

A tradição afegã dita que as mulheres devem usar roupas coloridas, mas os talibãs só querem ver preto. O protesto surgiu então nas redes sociais, com a publicação de fotografias em que as mulheres afegãs, a viver longe daqueles país, surgem com os trajes tradicionais. "A burca preta nunca fez parte da cultura afegã", disse uma afegã e ativista.

No último sábado, cerca de 300 mulheres vestidas de preto, da cabeça aos pés, reuniram-se na Universidade de Cabul. A roupa só deixava os olhos destapados e, nas mãos, estas mulheres seguravam bandeiras dos talibãs.

Com este acontecimento, ficou dado mais um alerta sobre a liberdade das mulheres no Afeganistão. E foi assim que surgiu o movimento #DoNotTouchMyClothes (NãoToquemNasMinhasRoupas). Não é apenas uma hashtag nas redes sociais, é um grito para mostrar que as mulheres não estão seguras e que a roupa é o início do fim da sua liberdade.

Pela internet, e em várias partes do mundo, mulheres afegãs vestiram roupas coloridas, o mais colorido possível, em protesto contra as novas regras dos talibãs. A primeira mulher a publicar uma fotografia foi Bahar Jalali, antiga professora de história da Universidade Americana do Afeganistão. À ex-docente juntaram-se já milhares de mulhares, incluindo Peymana Assad, que vive no Reino Unido e foi a primeira mulher de origem afegã a ser eleita para um cargo público.