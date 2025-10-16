Sábado – Pense por si

Primeiro-ministro francês sobrevive a duas moções de censura

Diogo Barreto
Lecornu foi alvo de uma moção de censura apresentada pelo La France Insoumise e outra apresentada pelo partido de Marine Le Pen.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, sobreviveu a duas moções de censura, esta quinta-feira, evitando a queda do recém formado governo francês. 

Sébastien Lecornu sobrevive a moções de censura na Assembleia Nacional francesa EPA/YOAN VALAT

A primeira moção apresentada foi a da França Insubmissa (LFI, coligação de esquerda), que foi chumbada por apenas 18 votos. Esta moção, apoiada também pelos deputados do partido de extrema-direita União Nacional (na sigla original), obteve 271 votos, abaixo dos 289 necessários para ser aprovada.

Já a moção da União Nacional foi chumbada contando apenas com os votos do partido que a apresentou.

