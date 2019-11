Primeiro-ministro do Iraque demite-se na sequência de violentos protestos

O primeiro-ministro do Iraque , Adel Abdul Mahdi, anunciou esta sexta-feira que vai apresentar a demissão ao parlamento para permitir que seja escolhido um novo governo, avança a Reuters.





O anúncio surge na sequência de um pedido de mudança de liderança, esta sexta-feira, por parte do principal clérigo xiita do Iraque, Ali al-Sistani. "Em resposta ao pedido, e para o facilitar o mais rápido possível, vou apresentar ao parlamento a minha demissão da liderança do atual governo", disse Abdul Mahdi em comunicado.



O Iraque tem sido palco de violentos protestos desde o início de outubro, quando começaram os protestos para pedir a "queda do regime". Esta quinta-feira, 27 manifestantes foram mortos pelas forças de segurança enquanto exigiam a resignação do governo.

Mais de 350 pessoas foram mortas e 15.000 feridas, na sua maioria manifestantes, desde o início de outubro, de acordo com fontes médicas e de segurança.

A contestação decorreu até agora em duas fases. A primeira, entre 1 e 6 de outubro provocou, segundo números oficiais, 157 mortos, quase todos manifestantes. A segunda começou no dia 23 à noite, por ocasião de uma importante peregrinação xiita.



Com Lusa.