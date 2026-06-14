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Primeiras projeções indicam que eleitores suíços rejeitaram proposta para limitar população a 10 milhões

Luana Augusto
Luana Augusto 17:07
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Partido Popular Suíço apresentou uma proposta para limitar a população do país a 10 milhões de habitantes, isto porque a Suíça tem registado um aumento significativo no número de habitantes, 27% dos quais não são suíços. Os votos ainda estão a ser contados, mas para já tudo indica que a proposta não passará.

As primeiras projeções indicam que os eleitores suíços rejeitaram a proposta para a 10 milhões de habitantes.

Membros do Parlamento Federal contra a iniciativa do Partido Popular Suíço
Membros do Parlamento Federal contra a iniciativa do Partido Popular Suíço Alessandro della Valle/Keystone via AP

Resultados preliminares divulgados pelo governo mostram que quase 53% dos eleitores rejeitaram essa proposta, numa participação nacional superior a 57%, enquanto que 45% votaram a favor. Em Genebra, a segunda maior cidade da Suíça, os primeiros resultados mostram que cerca de dois terços dos eleitores da região se opõem a esta medida. Há, no entanto, ainda muitos resultados pendentes e que estão a ser contados.

A proposta de limitar a população da Suíça a 10 milhões de habitantes partiu do Partido Popular Suíço, de direita, que detém o maior número de assentos no parlamento. O partido defende que limitar o crescimento populacional poderia reduzir a pressão nos transportes e na habitação. Apesar disso, a proposta parece não ter convencido eleitores suficientes.

Algumas pessoas apelidaram  esta proposta de "Brexit suíço", uma vez que a votação poderá colocar em risco os laços profundos com a UE. Apesar de a Suíça não ser um dos 27 Estados-membros da União Europeia, está rodeada por quatro deles. Além disso, atualmente mais de metade de todos os produtos suíços são vendidos na UE, mas o acesso desses produtos aos mercados europeus depende do compromisso do país com a livre circulação de pessoas na Europa. Se o limite populacional for aprovado, isso significa que a Suíça teria de rescindir esse acordo.

Em causa está o aumento da população na Suíça, que tem vindo a crescer muito rapidamente desde 2002. Antes, o país contava com 7,3 milhões de habitantes, mas agora são já 9,1 milhões de habitantes - dos quais 27% não são suíços. Só o número de pessoas que vivem naquele país aumentou em quase um quarto. Já os estrangeiros representam hoje cerca de um terço da população.

É aliás o aumento de população estrangeira no país e o fluxo de trabalhadores provenientes da União Europeia que tem preocupado o Partido Popular Suíço, que tem adotado comportamentos anti-imigração. Os críticos afirmam que o aumento da imigração tem trazido mão de obra, mas também hostilidades para os setores da saúde, finanças, indústria farmacêutica e tecnologia.

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