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Polícias do Peru disfarçaram-se de mascotes do Mundial2026 para deter suspeito de tráfico de drogas

Luana Augusto
Luana Augusto 18:13
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Esquadrão Verde da Polícia Nacional Peruana é conhecido por usar disfarces nas suas operações. Desta vez escolheram as mascotes do Mundial por o suspeito ser fã de futebol.

A polícia peruana voltou a chamar a atenção, desta vez por os agentes se terem disfarçado de mascotes do Mundial2026  para deter um suspeito de tráfico de drogas.

Mascotes do Mundial2026
Mascotes do Mundial2026 Foto AP/Matias Delacroix

O Esquadrão Verde da Polícia Nacional Peruana é conhecida por usar disfarces chamativos durante as suas operações. Em anos anteriores os agentes vestiram-se de super-heróis e até mesmo de capivaras. Desta vez, escolheram um disfarce diferente: as mascotes do Mundial2026.

As autoridades escolheram este disfarce depois de terem descoberto que o suspeito era um grande fã de futebol que acompanhava com entusiasmo tudo relacionado com o Mundial2026, esclareceu o coronel Carlos Fredy Alcántara Obregón citado pelo jornal . Foi por esse motivo que um grupo de polícias se aproximou da casa do suspeito, mascarados do alce Maple, a onça-pintada Zayu e da águia-careca Clutch: as mascotes que representam os países que acolheram este torneio, e que são eles o Canadá, o México e os Estados Unidos.

À chegada, os agentes forçaram a entrada da residência e perseguiram o suspeito até ao andar de cima, onde foi detido. No local foram apreendidas uma arma, uma faca e droga. Segundo o La Vanguardia, que cita as autoridades locais, o homem já havia cumprido uma pena de nove anos de prisão por crimes relacionados com drogas.

Esta operação inédita soma-se assim à longa lista de intervenções secretas que transformaram a polícia do Peru num fenómeno nas redes sociais.

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