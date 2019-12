Sanna Marin, de 34 anos, tornou-se a mais jovem primeira-ministra do mundo. Antes, ocupava o cargo de ministra dos Transportes e Comunicações da Finlândia, mas subiu à liderança do seu partido depois da demissão de Antti Rinne.

O ex-primeiro-ministro Rinne demitiu-se depois de um partido que integrava a coligação de governo ter perdido a confiança no governante. Como vencedor das eleições em abril, o Partido Social-Democrata escolheu a ministra Marin como sua sucessora.

Sanna Marin liderará agora a coligação centro-esquerda no governo finlandês, em que os quatro partidos que se juntam aos sociais-democratas também são liderados por mulheres.



Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8 — Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019

Marin cresceu no que chamou uma "família arco-íris": foi criada pela mãe e pela namorada da mãe. Em 2015, numa entrevista, relatou que se sentiu "invisível" quando criança por não conseguir falar abertamente sobre a família: "Era algo que não se podia discutir. Só agora no século XXI é que o debate sobre famílias arco-íris começou de forma muito aberta."

"O silêncio era o mais difícil. A invisibilidade causou um sentimento de incompetência. Não éramos reconhecidos como uma família verdadeira ou igual às outras. Mas eu não era muito alvo de bullying. Mesmo quando pequena, era muito franca e teimosa", recordou.

Foi a primeira pessoa da sua família a ir para a universidade. Liderou o Conselho da Cidade de Tampere, o mais alto órgão da política local, aos 27 anos. Em 2015, tornou-se deputada. Desde junho, era ministra.

Sanna Marin tem uma filha, Emma, de 22 meses, em comum com o namorado de longa data Markus Räikkönen.

"Nunca pensei sobre a minha idade ou género", afirmou Marin, questionada sobre a juventude. "Penso nas razões que me levaram a entrar na política e as coisas pelas quais ganhámos a confiança dos eleitores."

Outros líderes mundiais jovens são Jacinda Ardern, de 39 anos, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia e Oleksiy Honcharuk, de 35 anos e primeiro-ministro da Ucrânia.