O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou na sexta-feira Chad Wolf como novo secretário interino do Departamento de Segurança Interna (DHS), a agência responsável pela imigração.

Wolf, que atualmente é subsecretário de estratégia, política e planos do DHS, será o quinto responsável a assumir a pasta da imigração desde que Donald Trump subiu ao cargo, há quase três anos.

A partir de 11 de novembro, Wolf irá substituir Kevin McAleenan, que tinha tomado posse em abril, sucedendo a Kirstjen Nielsen, que se demitiu após as crescentes críticas de Trump à ineficácia no combate à imigração na fronteira com o México.

"Como já foi dito pelo presidente, Kevin McAleenan fez um trabalho fantástico. Partirá depois do Dia dos Veteranos (11 de novembro). Depois, Chad Wolf será o secretário interino", disse o portz-voz da Casa Branca Hogan Gidley, em declarações aos jornalistas.

Wolf tem 20 anos de experiência em segurança, nos setores público e privado, e foi uma "figura-chave" no estabelecimento de novos controlos de segurança nos aeroportos dos Estados Unidos após o 11 de setembro, de acordo com o DHS.