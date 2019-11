Português encontrado morto num quarto de hotel em Zurique

Um português foi encontrado esta sexta-feira sem vida, ensanguentado e com múltiplos golpes de faca no quarto de um hotel, em Zurique , na Suíça.

As autoridades têm montada uma autêntica caça ao homem para encontrar o homicida que permanece em fuga. O corpo deste português, com idade entre os 35 e os 40 anos, foi descoberto por uma funcionária de limpezas do hotel.

