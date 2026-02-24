Presidente do Louvre apresenta a demissão

Demissão surge um dia depois de uma nova falha de segurança, quando um grupo de ativistas colocou numa parede do museu uma fotografia do ex- príncipe André.

Debaixo de fogo desde o roubo das joias ocorrido em outubro no Museu do Louvre, em Paris, França, a presidente da instituição, Laurence des Cars, apresentou esta terça-feira a sua demissão ao presidente Emmanuel Macron. O chefe de estado aceitou a demissão e elogiou-a como um "ato de responsabilidade" por parte de Laurence des Cars, que estava a ser bombardeada com críticas desde o famoso roubo no museu em outubro. A demissão surge um dia depois de uma nova falha de segurança, quando um grupo de ativistas colocou numa parede do museu uma fotografia do ex- príncipe André.



Transferência de joias do Louvre para o Banco de França, escoltada pela polícia AP Photo/Thibault Camu

"O chefe de Estado aceitou a decisão, saudando um ato de responsabilidade num momento em que o maior museu do mundo precisa de tranquilidade e de um novo impulso para levar a cabo importantes projetos de segurança e modernização ", afirmou a presidência em comunicado.

No dia 19 de outubro, um grupo de assaltantes invadiu o museu em plena luz do dia, arrombando uma janela e roubando cerca de 88 milhões de euros em joias da coroa francesa em sete minutos, antes de fugir em scooters.

Uma investigação posterior, revelou que os ladrões escaparam por uma questão de 30 segundos.

A investigação, ordenada pelo Ministério da Cultura, mostrou ainda que apenas uma das duas câmaras de segurança próximas do local estava a funcionar na manhã daquele domingo, 19 de outubro.

Mais recentemente surgiu uma outra polémica, com o museu a anunciar ter sido alvo de uma fraude gigantesca na bilheteira, que causou um prejuízo superior a 10 milhões de euros.