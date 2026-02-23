Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de fevereiro de 2026 às 15:07

Ativistas penduram fotografia do ex-príncipe André a sair da prisão no Louvre

Ativistas do grupo britânico "Everyone hates Elon" — "Todos odeiam Elon" em português, uma referência a Elon Musk, dono da SpaceX, Tesla e rede social X — penduraram este domingo uma fotografia do ex-príncipe André no momento em que saiu da prisão, na passada quinta-feira, numa parede do museu Louvre, em Paris.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana