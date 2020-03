Preparativos para o Brexit custaram ao Reino Unido 5,05 mil milhões de euros

Os preparativos para a saída do Reino Unido da União Europeia custaram ao Governo britânico 4,4 mil milhões de libras (5,05 mil milhões de euros), anunciou hoje o organismo de supervisão de contas públicas.

Esta verba corresponde a dois terços do orçamento para os preparativos para o 'Brexit' e foi gasta entre junho de 2016, quando se realizou o referendo, e o final de janeiro de 2020, quando o país saiu da UE, segundo o Serviço Nacional de Auditoria (National Audit Office, NAO).

Segundo o supervisor, a despesa inclui 1,9 mil milhões de libras em pessoal, 288 milhões em consultoria e 1,5 mil milhões em novos sistemas e infraestruturas.

No auge dos preparativos, em outubro de 2019, cerca de 22.000 pessoas trabalhavam na preparação do 'Brexit', na perspetiva de uma eventual saída sem acordo ("no deal").

"Nos seus preparativos para a saída da UE, os departamentos governamentais planearam múltiplas questões potenciais, com um calendário instável e num contexto de incerteza", afirmou o presidente do NAO, Gareth Davies.

O supervisor frisa no estudo que os números apresentados representam um "nível mínimo de despesa estimada" devido a "limitações" nas informações fornecidas pelos departamentos governamentais.

O Reino Unido tornou-se a 31 de janeiro o primeiro país a sair da União Europeia, depois de 47 anos como membro do projeto europeu.

Um estudo de economistas da Bloomberg divulgado em fevereiro estimava que o 'Brexit' custará ao Reino Unido, até ao fim deste ano, 200 mil milhões de libras (229,7 mil milhões de euros) de crescimento económico perdido.

Segundo o estudo, a incerteza que o 'Brexit' criou nas empresas fez com que o crescimento económico do Reino Unido ficasse para trás em relação às outras grandes economias mundiais.

Dito de outra maneira, o Reino Unido podia ter crescido mais 3% desde o referendo de junho de 2016.

Ainda segundo a Bloomberg, o valor de 200 mil milhões de libras muito próximo do total de contribuições financeiras do Reino Unido para a UE em 47 anos de participação no projeto europeu, as quais, segundo dados da Câmara dos Comuns, se elevaram a 215 mil milhões de libras.