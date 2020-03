Coranavírus: uma avozinha contra o pânico e a ignorância

São as habituais recomendações para prevenir o contágio do coronavírus Covid-19, mas num vídeo protagonizado por uma carismática idosa italiana, cheia de pedagogia (inclusive falando que "o vírus não é culpa dos chineses, não discriminem)", energia e boa disposição (dá até conselhos sobre o que fazer em casa se estiver de quarentena).





"Repelir o vírus Corona": Vietname está a prevenir infeções através da música Música lançada pelo Ministério da Saúde vietnamita para prevenir o coronavírus tornou-se - literalmente - viral e até já despertou um desafio na rede social Tik Tok. - Mundo , Sábado.

"Oiçam a avó, eu já vi outras epidemias", diz nonna (avó) Rosetta no vídeo publicado no canal de YouTube da Casa Surace, uma editora italiana de vídeos. Refere-se por exemplo à pandemia de 1957, que se estima tenha matado 2 milhões de pessoas. Rosetta é uma habitual estrela dos vídeos da Casa Surace.Veja o sobre o coronavírus Covid-19, colocado há uma semana e já com 1,4 milhões de visualziações.O último relatório da Organização Mundial de Saúde, de ontem, indica que o número de infectados está perto dos 100 mil (95.333) e chegou a 86 países. Na China morreram já 3.015 pessoas - mais 267 nos outros países. Itália continua a ser o país europeu mais atingido: 3.089 casos, 107 mortos (praticamente todos esta semana).