Powell quer manter-ser no conselho da Fed após deixar presidência

O responsável termina o seu mandato em 15 de maio e vai ser substituído por Kevin Warsh, que tem vindo a defender cortes nas taxas, à semelhança do que o Presidente dos EUA tem reivindicado.

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O presidente da Reserva-Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, afirmou hoje que pretende manter-se no conselho da instituição "por um tempo indeterminado", após terminar o seu mandato.



Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos EPA

Powell, citado pela Associated Press (AP), justificou a decisão de manter-se no conselho de governadores da Fed com as recentes ações judiciais movidas pela administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, contra a Reserva Federal.

"Temo que estes ataques estejam a prejudicar esta instituição e a pôr em risco as coisas que realmente importam", defendeu Powell, em conferência de imprensa.

O presidente da Fed disse aguardar o fim da investigação com "total transparência" e de forma definitiva.

"Saírei quando achar apropriado", vincou.

O responsável termina o seu mandato em 15 de maio e vai ser substituído por Kevin Warsh, que tem vindo a defender cortes nas taxas, à semelhança do que o Presidente dos EUA, Donald Trump, tem reivindicado.

A Fed manteve hoje as taxas de juro inalteradas pela terceira vez consecutiva, sublinhando que o conflito no Médio Oriente está a contribuir para um elevado grau de incerteza.

A Reserva Federal deixou, assim, a sua taxa de curto prazo em 3,6%, mas deu sinais de que poderá avançar com um corte a curto prazo.

Quatro membros do comité de política monetária da Reserva Federal votaram contra a decisão hoje conhecida -- um por defender uma alívio monetário imediato e outros três por discordarem da formulação do comunicado final.

Esta é a primeira vez, desde 1992, que a Fed regista quatro votos contra à sua decisão, segundo adiantou o seu porta-voz à imprensa.