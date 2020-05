Um avião partiu esta sexta-feira de Lisboa com destino a São Tomé e Príncipe para assegurar ao país material de proteção e para a realização de testes à Covid-19. Nestes estará também uma equipa do INEM, que ajudará no combate à doença. Na quarta-feira, mais de 20 toneladas de fornecimento já tinham sido levados para o país africano através de uma ponte humanitária da União Europeia.

Em cooperação com o Governo português e várias organizações humanitárias, a União Europeia deu a São Tomé equipamentos como máscaras, luvas, óculos, viseiras, mangas, sapatos e fatos, bem como medicamentos, gel, álcool e todo o material necessário para colheita e análise dos testes ao novo coronavírus.

No voo de regresso, o avião trouxe de volta para Lisboa mais de 200 cidadãos da UE e de países terceiros, num esforço de repatriamento. A Comissão criou a ponte aérea humanitária da UE no início deste mês, juntamente com os Estados-Membro. O primeiro voo da ponte aérea teve lugar na semana passada com destino à República Centro-Africana e mais operações destas estarão marcadas para as próximas semanas.

Equipa do INEM chega a São Tomé esta sexta-feira

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou esta sexta-feira que Portugal vai prestar auxílio a São Tomé e Príncipe para o combate da Covid-19 com uma equipa do INEM, constituída por quatro elementos.

"Partiu hoje para São Tomé e Príncipe uma equipa do INEM, com com quatro especialistas de competências diversas, sob a égide da Organização Mundial de Saúde (OMS) para prestar apoio ao Ministério da Saúde do país", afirmou, relembrando que o INEM integra, desde o início de 2019, as equipas de emergência médica certificadas pela OMS, prestando cuidados de saúde em cenários de surtos, como é o caso desta pandemia.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou esta quarta-feira que a equipa do INEM seria composta por uma médica intensivista, dois enfermeiros e um especialista em logística.

Segundo o MNE, Portugal é o segundo Estado-membro da União Europeia a montar uma operação deste tipo, no quadro do mecanismo EU Humanitarian Air Bridge recentemente criado para responder a emergências humanitárias.

"O apoio de Portugal a São Tomé e Príncipe visa contribuir para a redução da situação de vulnerabilidade em que o país se encontra, em resultado da atual crise pandémica, reforçando a sua capacidade de resposta aos impactos da covid-19", afirmou o Governo português.