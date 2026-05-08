Pornografia infantil: há um português entre os 28 funcionários detidos num cruzeiro da Disney

Passageiros do navio dizem ter ficado chocados com a situação. Trabalhadores foram detidos durante o desembarque.

Uma mega operação contra a pornografia infantil resultou na detenção de 28 funcionários de um navio de cruzeiro da Disney, entre os quais um português, avançou o jornal New York Post.



O navio de cruzeiro "Disney Wish" Hauke-Christian Dittrich/picture-alliance/dpa/AP Images

Nesta mega operação, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) abordou cinco navios de cruzeiro, incluindo um da Disney que esteve atracado em San Diego, Califórnia, entre os dias 23 e 25 de abril, segundo revelou um porta-voz da CBP. Foi durante esta operação que foram detidos vários supostos predadores de crianças que trabalhavam a bordo do navio.

“Após abordarem as embarcações e interrogarem 26 tripulantes suspeitos das Filipinas, um tripulante suspeito de Portugal e um da Indonésia, os agentes confirmaram que todos os indivíduos estavam envolvidos no recebimento, posse, transporte, distribuição ou visualização de material pornográfico infantil”, revelou a mesma fonte. “A CBP cancelou os seus vistos e os criminosos estão a ser deportados do nosso país."

?? BREAKING NEWS: What if the "Happiest Place on Earth" wasn't a place at all… but a floating illusion?

Right now, families are stepping off the Disney Magic in San Diego, hearts full of magic, kids clutching Mickey ears... while federal agents are zip-tying crew members in full… https://t.co/Xq0GyuBINU pic.twitter.com/uZU2eNRFOU — Noah B. Price (@TrueOnX) May 8, 2026

Os mesmos trabalhadores terão sido ainda demitidos da empresa em questão. “Temos uma política de tolerância zero para com esse tipo de comportamento e cooperamos plenamente com as autoridades policiais. Embora a maioria desses indivíduos não fosse da nossa linha de cruzeiros, aqueles que eram não fazem mais parte da empresa”, esclareceu um porta-voz da Disney.

Os passageiros que seguiam a bordo do navio de cruzeiro da Disney terão ficado chocados com toda esta situação, segundo o New York Post, isto porque assistiram à cena em que os agentes da imigração algemaram vários funcionários do barco Disney Magic durante o desembarque. Dharmi Mehta - uma das passageira - filmou até o momento e disse que um dos detidos era o seu empregado de mesa. Para já, ainda não está claro quais são os outros navios que também foram visados nesta mega operação.

Antes desta notícia, já diversos grupos de defesa dos direitos dos imigrantes haviam mostrado indignação para com detenções na Disney e também alegaram que quatro "marinheiros" tinham sido detidos no navio de cruzeiro MV Zandaam, da Holland America.