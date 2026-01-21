Sábado – Pense por si

Mundo

Médicos Sem Fronteiras alertam para recorde de ataques contra instalações e profissionais de saúde em conflitos armados

Renata Lima Lobo 00:02
As mais lidas

Foram registados um total de 1.348 ataques a instalações médicas, que resultaram na morte de 1.981 pessoas, em 2025. O Sudão do Sul foi o país mais afetado.

O relatório Medical Care in the Crosshairs – the attack on humanity [Cuidados Médicos na Mira – o ataque à humanidade], publicado pela organização internacional médica-humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) denuncia o incumprimento do direito internacional humanitário por parte dos Estados e dá enfoque aos ataques sofridos pelas missões e profissionais.   

Pokrovsk (Ucrânia)
Pokrovsk (Ucrânia) Yuliia Trofimova/MSF

Segundo os dados divulgados, em 2025, o Sistema de Vigilância de Ataques a Serviços de Saúde (SSA) da Organização Mundial de Saúde (OMS) registou um total de 1.348 ataques a instalações médicas, resultando na morte de 1.981 pessoas, um aumento bastante expressivo em comparação com o ano anterior, altura em que foram registadas as mortes de 944 profissionais de saúde e doentes em zonas de conflito. 

O país mais afetado foi a República do Sudão, onde se registaram 1.620 mortos, seguido de Myanmar com 148, da Palestina com 125, da Síria com 41 e da Ucrânia com 19 mortos. “Quase 10 anos após a resolução 2286 do Conselho de Segurança da ONU, que condenou os ataques aos cuidados de saúde e apelou ao fim da impunidade, os Estados devem cumprir o Direito Internacional Humanitário, respeitar a vida dos civis, garantir a responsabilização e inverter a cultura da impunidade”, lê-se num comunicado de imprensa dos MSF, que acompanha o relatório. 

O mesmo comunicado cita Erik Laan, especialista em advocacia dos MSF, que alerta para a falta de proteção das instalações médicas e do “pessoal humanitário”, uma mudança que “reflete muitas vezes uma priorização da necessidade militar em detrimento da obrigação de proteger os civis e mitigar os danos para os mesmos”. Para os MDF há uma mudança do “ónus da responsabilidade”: "em vez de serem automaticamente vistos como civis e, portanto, protegidos, as comunidades e as instalações de saúde devem agora provar que não são alvos militares”.

Artigos Relacionados
Tópicos Saúde mudança Profissionais de saúde Morte Organização Mundial de Saúde Missionários da Sagrada Família Medical Care Organização das Nações Unidas Myanmar Sudão Ucrânia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Médicos Sem Fronteiras alertam para recorde de ataques contra instalações e profissionais de saúde em conflitos armados