O resgate das 12 crianças e do treinador que durante mais de duas semanas ficaram presos numa gruta na Tailândia colocou o país no centro das atenções do mundo inteiro. No entanto, nem tudo são boas notícias. A atenção que o país recebeu trouxe à tona uma situação que há muito afecta a Tailândia – quase 150 mil menores no país são refugiados, muitos longe da família há anos.

Três dos menores da equipa de futebol e o treinador são refugiados. Tal como milhares de outros refugiados na Tailândia, têm poucos direitos e quase nenhuma protecção legal, deixando-os vulneráveis a abusos e exploração.





Adul Samon, um dos rapazes da equipa de futebol, foi o único que conseguiu comunicar com os mergulhadores britânicos que os encontraram na caverna. Só o rapaz, de 14 anos, sabia falar inglês, o que lhe permitiu explicar aos mergulhadores a situação em que estavam.

"Eles não são reconhecidos como cidadãos de nenhum país e são por norma pobres, com restrições de viagem, trabalho ou acesso a benefícios", explicou uma activista que trabalha directamente com refugiados no norte da Tailândia, citada pela Reuters.

"As crianças enfrentam dificuldades na altura de entrar na escola e a completar a sua educação. Muitos rapazes são enviados para templos budistas ou igrejas porque os pais pensam que eles ficam melhor lá", prosseguiu Matcha Phoru-in.

Há cerca de 487 mil refugiados registados pelo governo tailandês, dos quais 146.269 são menores de 18 anos.