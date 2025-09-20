Polónia mobiliza aeronaves após Rússia ter lançado ataques contra a Ucrânia com 40 mísseis e 580 drones

Anúncio surge depois das autoridades polacas terem detetado e abatido drones russos em território nacional, ainda esta semana.

A Polónia mobilizou na manhã deste sábado várias aeronaves para garantir a segurança do seu espaço aéreo, depois de a Rússia ter lançado uma série de ataques contra a Ucrânia - mais perto da fronteira polaca, avançaram as forças armadas destes país membro da NATO.



U.S. Navy via AP, File

"Aeronaves polacas e aliadas estão a operar no nosso espaço aéreo, enquanto os sistemas de defesa aérea e reconhecimento de radar foram levados ao mais alto estado de prontidão", escreveu o comando operacional numa publicação no X, citado pela agência de notícias Reuters.

Às 04h40 deste sábado (horário de Portugal Continental) quase toda a Ucrânia estava sob alerta de ataque aéreo, devido a um ataque iminente de mísseis e drones russos.

Pouco depois das 6h, com o fim dos ataques aéreos russos contra a Ucrânia, as forças aéreas polacas e aliadas deram a sua operação como terminada, ao acrescentar que as ações eram "preventivas e visavam proteger o espaço aéreo em áreas adjacentes à área ameaçada".

A Rússia lançou este sábado 40 mísseis e cerca de 580 drones contra a Ucrânia num "ataque massivo" que matou pelo menos três pessoas e feriu outras dezenas, afirmou este sábado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Cada ataque desse tipo não é uma necessidade militar, mas uma estratégia deliberada da Rússia para aterrorizar civis e destruir a nossa infraestrutura”, escreveu Zelensky nas redes sociais, ao solicitar que os aliados de Kiev forneçam mais sistemas de defesa aérea e apliquem sanções contra Moscovo.

Este anúncio surge depois de, ainda esta semana, a Polónia ter detetado e abatido drones russos em território nacional.