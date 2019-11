Polícia derruba jovem sem braços e pernas nos EUA

Um agente da polícia de Tucson, Estados Unidos, foi colocado sob licença administrativa (retirado do trabalho) depois de ter imobilizado um jovem sem pernas e sem braços com a cara contra o chão.

O momento ocorreu dentro de uma casa de acolhimento para jovens que foram abusados, negligenciados ou abandonados. A polícia foi chamada depois de Immanuel, de 15 anos, ter gritado e deitado abaixo um caixote do lixo. Segundo o jornal The New York Times, protestou porque queria voltar à escola.





Quando o polícia chegou, manteve o jovem no chão da cozinha da casa. Ao longo do vídeo, o agente também lhe diz para se calar, "f***-se". O adolescente e o rapaz que gravou o vídeo foram detidos e acusados de conduta desordeira.

O ficheiro foi divulgado por uma estação televisiva local. No dia seguinte à transmissão do vídeo, os procuradores abandonaram a queixa e o agente foi colocado de licença administrativa.

"É um espetáculo horrível. Ele foi agredido por um homem com um crachá e uma arma, gritaram-lhe e chamaram-lhe nomes", lamenta o advogado de Immanuel.