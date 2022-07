Polícia procura autor do tiroteio em Chicago

No dia da independência americana mais um tiroteio sobressaltou os Estados Unidos. As autoridades apontam já seis vitimas mortais e mais de duas dezenas de pessoas hospitalizadas.



REUTERS

"A polícia de Highland Park e várias autoridades federais, estaduais e locais estão à procura do suspeito que é atualmente descrito como um homem branco, de aproximadamente 18 a 20 anos, com cabelos pretos compridos, de pequeno porte e vestido com roupa branca", avançaram as autoridades locais em comunicado.

O alerta foi dado pelas 10:14 horas, apenas dez minutos depois do começo dos festejos, e o clima foi de pânico com relatos de centenas de pessoas a fugir depois de se ouvirem os primeiros disparos. A polícia de Chicago refere ainda que conseguiu recolher uma arma do local e que atirador "estaria num telhado".

Com o suspeito ainda a monte as autoridades pedem que os cidadãos se mantenham em casa até porque ainda são desconhecidos os motivos do ataque, mas que ajudem nas buscas. "Pedimos a que todas as pessoas que tenham gravado vídeos ou tirado fotografias que as revejam pois essas imagens podem ajudar na investigação", disse Christopher Coveli, porta-voz das operações.

Este tiroteio volta a trazer ao debate a política de armas dos Estados Unidos, onde ainda na memória dos americanos está o massacre no Texas que matou 19 crianças e dois professores numa escola primária e o ataque a um supermercado em Bufalo, Nova Iorque.



No Twitter, a polícia de Chigado fez uma publicação onde afirma que "a violência armada é uma epidemia nacional e que não pode ter lugar em nenhum lado" compromentendo-se assim a "lutar para acabar com isso".