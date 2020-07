Polícia no Equador acalma menino com vídeos após acidente

Auxilió a la gente accidentada y vio que había un niño llorando. Lo tomó en sus brazos, sacó su celular, se sentó con él y le mostró videos para entretenerlo. Poco a poco el niño se fue calmando. #BuenTrabajoPolicíaEc pic.twitter.com/gmRO96QP3v — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 11, 2020

O gesto de um polícia em Quito, Equador, tornou-se viral depois de ter sido partilhado por uma ministra do país. O agente Ramón Salazar acalmou uma criança que tinha estado envolvida num aparatoso acidente rodoviário a mostrar-lhe vídeos no seu telemóvel.Segundo a ministra María Paula Romo, Ramón tem 35 anos e trabalha na polícia há mais de 15. Também é professor de Educação Física."O agente Ramón Salazar da Polícia do Equador consolou um menino que estava assustado devido a um acidente de trânsito em Quito. Ontem, depois de acabar o seu dia de trabalho, ia para casa pela Avenida Simón Bolívar e encontrou o acidente", escreveu Romo no twitter.Na imagem por ela partilhada, vê-se Ramón com a criança ao colo a mostrar-lhe o telemóvel na autoestrada.