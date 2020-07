inheiro que é extremamente necessário agora e que vai continuar a ser preciso nos próximos anos, à medida que o mundo recupera desta crise

os problemas causados e revelados pelo covid-19 não podem ser resolvidos com caridade, independentemente do quão generosa for" e que cabe aos governos chegarem-se à frente e avançar com as respostas.

Estes milionários reconhecem que os efeitos da crise vão perdurar durante décadas levando milhares de pessoas para situações de pobreza e deixando centenas de milhões de desempregados

Um grupo de 83 milionários, a maioria dos quais dos EUA, apelou a um aumento global dos impostos que lhes são cobrados, para que possam ajudar de forma indireta na recuperação económica do pós-pandemia.O grupo, que se intitula "Milionários pela Humanidade", que tem entre os seus signatários um dos fundadores da marca de gelados Ben & Jerry, ou Abigail Disney (da Disney), pede a governos de todo o mundo que aprovem leis excecionais que ajudem os estados a fazer face às respostas necessárias para amenizar a crise atual."À medida que o Covid-19 atinge o mundo, os milionários como nós tem um papel crítico a desempenhar para curar o mundo. Não somos nós que estamos a tratar dos doentes nas unidades de cuidados intensivos. Não somos nós que conduzimos as ambulâncias que trazem os infectados para os hospitais. Não somos nós que estamos a reabastecer as prateleiras dos supermercados ou a entregar comida às portas. Mas temos dinheiro, muito dinheiro. D", afirmam na missiva."Pedimos aos nossos governos que aumentem os impostos cobrados a pessoas como nós. Imediatamente. Substancialmente. Permanentemente", acrescentam.Os signatários acreditam mesmo que "