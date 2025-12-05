Sábado – Pense por si

Mundo

Polícia Federal do Brasil apreende 1,2 toneladas de cocaína com destino a Lisboa e Madrid

Lusa 05 de dezembro de 2025 às 15:19
A droga foi encontrada no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Confins com apoio de cães farejadores.

A Polícia Federal brasileira anunciou esta sexta-feira a apreensão de 1,2 toneladas de cocaína,, no terminal de cargas de um aeroporto do estado de Minas Gerais, que tinha como destino Lisboa e Madrid.

Drogas tinham previsão de embarque em voo com destino a Lisboa
Drogas tinham previsão de embarque em voo com destino a Lisboa El MUNDO

"A droga estava destinada ao tráfico internacional, acondicionada em grandes blocos prensados e com previsão de embarque em voo com destino a Lisboa, Portugal, e destino final em Madrid, Espanha", indicou em comunicado a Polícia Federal. ´

A droga foi encontrada no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Confins (CNF), tendo a ação sido desencadeada através de informações da Equipa de Análise de Risco do Aeroporto de Guarulhos (GRU), em São Paulo, "permitindo que as equipas localizassem a carga suspeita", frisaram as autoridades.

"A droga foi identificada na carga com apoio das Equipas K9 (cães farejadores), que localizaram a substância durante a inspeção", detalhou a Polícia Federal que não especificou se houve suspeitos detidos durante a operação.

