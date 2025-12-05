Sábado – Pense por si

Pelo menos 46 pessoas detidas no caso de manipulação de resultados na Turquia

05 de dezembro de 2025
Justiça turca ordenou a detenção de dois presidentes de clubes suspeitos e pelo menos 29 futebolistas.

A justiça turca ordenou esta sexta-feira a detenção de 46 pessoas, entre as quais 29 futebolistas, na sequência de uma vasta investigação sobre manipulação de resultados, anunciou o ministério público de Istambul.

Metehan Baltaci é o único nome revelado
Metehan Baltaci é o único nome revelado

Dos jogadores indiciados, 27 são acusados de terem manipulado resultados contra a sua própria equipa, com o único nome a ser revelado a ser o do defesa Metehan Baltaci, do Galatasaray, um dos grandes clubes da Turquia.

Mert Yandas, do Fenerbahçe, é suspeito de ter feito apostas em vários jogos, mas através de uma terceira pessoa.

A justiça turca ordenou ainda a detenção de dois presidentes de clubes suspeitos de "tentar influenciar o resultado" de encontros da terceira divisão durante a temporada 2023/24.

O inquérito do ministério público de Istambul já levou à prisão de seis árbitros e do presidente do Eyüpspor, um clube da primeira divisão.

A federação da Turquia, que garante quer "limpar" o futebol do país, já suspendeu cerca de 150 árbitros, considerados culpados de terem manipulado resultados, assim com 25 jogadores da primeira divisão e cerca de um milhar de outros que atuam nas divisões inferiores.

Investigação
