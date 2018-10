A vítima mais velha do ataque é de uma mulher de 97 anos. Entre os mortos há dois irmãos e um casal e outras seis vítimas mortais. Ataque terá sido motivado por anti-semitismo.

Já foram identificadas as onze pessoas abatidas no sábado numa sinagoga de Pittsburgh, Pensilvânia, EUA. As famílias das vítimas já foram todas notificadas, revelaram este domingo as autoridades norte-americanas. Morreram oito homens e três mulheres. Suspeito foi detido pelas autoridades e acusado de 29 crimes.



Uma das vítimas é uma mulher 97 anos, havendo ainda entre as vítimas irmãos e um casal. As vítimas têm entre os 54 e os 97 anos, confirmou Karl Williams, chefe da equipa médica, em conferência de imprensa citada pelo The New York Times.



A vítima mais velha é Rose Mallinger, de 97 anos, enquanto os mais novos são os irmãos David e Cecil Rosenthal com 54 e 59 anos, respectivamente. Entre as vítimas mortais estava também o casal Bernice e Sylvan Simon (84 e 86 anos).



As restantes vítimas são Joyce Fienberg, de 75 anos; Richard Gottfried, de 65; Jerry Rabinowitz, 66; Daniel Stein, de 71 anos; Melvin Wax, 88, e ainda Irving Younger, 69 anos.



Joyce Fienberg era a mulher de um falecido professor universitário e contam vários alunos do mesmo que Joyce se manteve sempre em contacto com os alunos. Jerry Rabinowitz um médico que é descrito como afável e interessado pelos seus doentes. Os irmãos Rosenthal eram, segundo a BBC, membros honorários da sinagoga que frequentavam desde criança.



O ataque foi descrito pelo presidente da câmara de Pittsburgh como o "dia mais negro da história da cidade". "Nós sabemos que, enquanto sociedade, somos melhores do que isto. Sabemos que o medo nunca nos vai vencer. Sabemos que aqueles que nos tentam dividir pela forma como rezamos, ou pelo sítio de onde vem a nossa família, vão perder".



Bowers terá entrado na sinagoga durante uma das orações matinais, um dos momentos em que os templos têm mais pessoas, empunhando uma arma semi-automática e duas pistolas de mão, levando a cabo aquele que é o ataque contra uma comunidade judaica mais mortal das últimas décadas nos EUA.



Robert Bowers, o homem acusado de matar as 11 pessoas, mencionou o "genocídio e o seu desejo de matar os judeus" durante o ataque a este local de culto, confirmaram as autoridades este sábado.



O agente do FBI destacado para o caso, Robert Jones, referiu que a sinagoga foi "o lugar de crime mais horrível" que viu na sua carreira de 22 anos com a agência, avisando ainda que o local pode demorar uma semana até ser completamente processado.



"Durante o ataque assassino contra pessoas na sinagoga, Bowers fez declarações sobre o genocídio e seu desejo de matar os judeus", disse em conferência de imprensa Scott Brady, procurador-geral do oeste da Pensilvânia.



Quando a equipa de intervenção deteve Bowers, este terá afirmado que queria "que todos os judeus e que eles estavam a cometer um genocídio contra as suas próprias pessoas", segundo o relatório policial da detenção, citado pelo The New York Times. Bowers não se rendeu, apesar de estar cercado, tendo disparado contra as autoridades, ferindo um agente. Outros agentes entraram na sinagoga para ir socorrer sobreviventes, mas foram baleados por Bowers, ficando dois gravemente feridos.



O suspeito de ter assassinado as 11 pessoas deverá ser presente a um juíz esta segunda-feira, depois de ter sido operado. O alegado autor do massacre foi acusado de 29 crimes federais, entre eles a obstrução à prática livre de crença religiosa - considerado um crime de ódio - e uso de armas de fogo para cometer homicídio. Todos estes crimes podem ser punidos com pena capital.



Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas no tiroteio de sábado na sinagoga em Pittsburgh, segundo o balanço oficial das autoridades.