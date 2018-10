Brasil: Haddad e Bolsonaro já votaram

As urnas já abriram nalguns estados e os brasileiros começam a ditar a sua decisão no boletim de voto.

Os candidatos à presidência do Brasil já votaram. Primeiro, o candidato do Partido Social Liberal Jair Bolsonaro exerceu o seu poder de voto na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na região oeste do Rio de Janeiro.



De acordo com o portal de notícias G1, as medidas de segurança no local foram reforçadas com barreiras e uma maior presença da polícia do exército. Uma hora antes, as polícias militar e federal verificaram o local para prevenir bombas ou outros explosivos, em que foram usados vários equipamentos e cães pisteiros.



Também Haddad, candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, votou na manhã deste domingo (28) no Brazilian International School, colégio localizado no bairro Moema, na zona sul de São Paulo.



As urnas já abriram nalguns estados e os brasileiros começam a ditar a sua decisão no boletim de voto. Joel Santana foi o primeiro eleitor do país em Fernando de Noronha, às 08h00 (horário local, 11h00 em Lisboa).



De acordo com o jornal Globo, terá chegado ao local de votação 23 horas e 45 minutos antes de as urnas abrirem. Cerca de 147,3 milhões de brasileiros são chamados este domingo às urnas para decidir quem será o próximo Presidente do Brasil, numa segunda volta disputada por Jair Bolsonaro (extrema-direita) e Fernando Haddad (esquerda).